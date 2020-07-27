Что будет с ценами на продукты в августе

27.07.2020, 13:23, Разное

В июле началось активное восстановление различных сфер экономики. Но наиболее слабым остается рынок труда. С апреля число официально зарегистрированных безработных выросло в 3,5 раза, в настоящее время их около трех миллионов человек. Ожидается, что рост безработицы хоть и замедлится, но сохранится вплоть до осени. В июле начал восстанавливаться малый и средний бизнес, в том числе за счет государственной поддержки. Активно начал работу туристический сектор. Спрос на гостиницы на российских курортах превысил прошлогодние показатели.

Конечно, рост спроса значительно начал проявляться уже в июне. В этом месяце торговый оборот вернулся на докризисный уровень (по данным IT-компании “Платформа ОФД”). При этом продовольственный ритейл вырос на 5-7% по сравнению с прошлым годом, а непродовольственный не изменился. Если выручка продуктовых супермаркетов и магазинов у дома выросла в рамках 5%, то продажи электроники и гаджетов продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 22% год к году (а средний чек – на 29%), а товаров для строительства и хозяйства – на 21% (средний чек – на 11%).

Ожидается, что в июле спрос в этих сегментах по крайней мере не упал, а в непродовольственном ритейле, вероятно, вырос. Впрочем, пока столь стремительное увеличение продаж не выразилось в росте инфляции. На первом этапе открытие организаций сферы услуг не отразится на общем росте цен. Участники рынка предпочитают предоставлять скидки до момента восстановления спроса.

В продовольственном ритейле в августе наиболее вероятно снижение цен на плодоовощную продукцию (картофель, помидоры, морковь, капусту, лук и др.) и фрукты. Импорт товаров в первом полугодии снизился на 13,5% г/г в 2020 году на 8 миллиардов долларов. Сейчас наблюдается обратная тенденция, запускающая инфляционные процессы. Постепенное снятие ограничений по всей стране сопровождается ростом спроса, в том числе на импорт, а соответственно и на иностранную валюту. Но рост ИПЦ не будет драматическим. Возможно движение недельной инфляции (год к году) в диапазон 4-4,5% в осенне-зимний период.