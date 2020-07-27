За “Слугу народа” готовы проголосовать 27,8% украинцев – опрос

27.07.2020, 13:20, Новости дня

“Слугу народа” готовы поддержать 27,8% украинцев, которые намерены принять участие в парламентских выборах и определились, за кого будут голосовать. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 июля результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

На втором месте “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 15,5%, на третьем – “Европейская солидарность” (14,3%).

10% опрошенных готовы поддержать “Батьківщину”.

Остальные партии не проходят 5-процентный барьер.

Опрос проводился с 15-го по 20 июля 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрошено 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.