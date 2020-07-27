Бывший следователь ГБР заявил, что Венедиктова ставила задачу “получить Петю”

27.07.2020, 13:20, Новости дня

Бывший руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий, который руководил группами следователей, расследующих все производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко с мая 2019 года, в интервью аналитическому порталу Euractiv рассказал, что не видел состава преступления по делам бывшего президента.

8 июля ГБР в Facebook сообщало, что Корецкий планирует увольняться из бюро из-за “слива” служебной информации по уголовным производствам.

Корецкий руководил группами следователей, которые расследовали все производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко с мая 2019-го. Именно он закрыл одно из дел против Порошенко, которое касалось продажи киевского завода “Кузница на Рыбальском”.

Также Корецкий заявлял, что 80% всех производств, где фигурирует пятый президент Украины, являются бесперспективными и должны быть закрыты.

23 июля стало известно, что Корецкого уволили “в связи с сокращением должности госслужбы вследствие изменения штатного расписания”.

“На данный момент там вообще нет ничего, что можно было бы расследовать. Все это полностью расследовано, и нет состава преступления”, – сказал Корецкий, комментируя дела в отношении Порошенко.

Он высказал мнение, что настоящая причина его увольнения в том, что новому руководству “не нужны государственные служащие, которые говорят правду и не слушают их, а нужны просто послушные люди, которые будут делать то, что им говорят”.

Корецкий отметил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала ему, что его главная цель – “получить Петю”.

На просьбу отреагировать на обвинения в связях с пятым президентом Корецкий рассмеялся, сказав, что его сначала обвинили в том, что он человек бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова, а затем в том, что он союзник бизнесмена Игоря Коломойского.

Бывший следователь сказал, что никогда не общался с ними, и не работает ни на кого, “кроме своей совести”.

“Порошенко не любит меня, это чисто мое субъективное мнение”, – сказал Корецкий. Он добавил, что видел экс-президента только во время допросов.

1 июля Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах, без учета трех ранее закрытых.