 

24 канал – ОБСЕ и ЕС приветствовали договорённость о полном прекращении огня в Донбассе

27.07.2020, 13:18, Новости дня

В ЕС и ОБСЕ приветствовали договорённость о полном прекращении огня в Донбассе. Как пишет «Телеканал новин 24», председатель ОБСЕ Эди Рама заявил, что данный шаг облегчит жизнь гражданского населения в зоне конфликта.


Reuters

Трёхсторонняя контактная группа договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 27 июля. Как передаёт «Телеканал новин 24», соглашение уже приветствовали председатель ОБСЕ Эди Рама и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

ОБСЕ опубликовала заявление, в котором говорится, что эта договорённость облегчит жизнь гражданскому населению Донбасса.

«Это соглашение является важным шагом к полному, устойчивому и всестороннему прекращению огня, а также к выполнению одного из главных выводов Парижского саммита в Нормандии. Реальное прекращение огня облегчит также проблемы гражданского населения в зоне конфликта», — заявил Эди Рама.

Рама подчеркнул ключевую роль Специальной мониторинговой миссии на Украине в мониторинге и поддержке имплементации Минских соглашений. Также Эди Рама подчеркнул, что основным приоритетом председательства Албании в ОБСЕ до 2020 года является содействие мирному решению кризиса на Украине.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель также приветствовал новое соглашение и поддержал усилия президента Зеленского в имплементации минских договорённостей. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейской службы внешних связей по результатам встречи Борреля с украинским премьером Денисом Шмигалем. Боррель подтвердил, что ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

 





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