США закрыли консульство в Чэнду по требованию Китая
27.07.2020, 13:15, Новости дня
Китай заявил, что взял под контроль бывшее консульство США в городе Чэнду в ответ на закрытие своего консульства в Хьюстоне.
МИД Китая объявил, что консульство закрыло двери в 10 утра по местному времени, сразу после спуска американского флага и именно в тот момент, когда этого потребовали власти Китая. Через несколько минут группа официальных лиц вошла в здание и взяла его под контроль.
Посольство США в Пекине попрощалось с дипмиссией в Чэнду в ретроспективном видео, размещенном в его аккаунте в Твиттере.
«Нам будет всегда вас не хватать», – гласил твит.
Перед закрытием консульства в воскресенье его окружила усиленная охрана, в то время как персонал готовился покинуть помещения.
Три грузовика для перевозки вещей заехали на территорию консульства, в то время как полицейские в форме и в штатском выстроились по обе стороны улицы, перегороженные металлическими барьерами.
Китай заявил, что некоторые сотрудники консульства в Чэнду «занимались деятельностью, несовместимой с их статусом».
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, не вдаваясь в детали, что речь идет о вмешательстве во внутренние дела Китая и ущербе его интересам безопасности.
Китай распорядился закрыть консульство в Чэнду в прошлую пятницу в ответ на требование США закрыть китайское консульство в Хьюстоне, штат Техас.
Вашингтон распорядился закрыть дипмиссию в Хьюстоне, «чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личную информацию американцев».
После того, как распоряжение о закрытии китайского консульства в Хьюстоне вступило в силу, было видно, как группа людей, по-видимому, представителей американских властей, ворвалась в здание через заднюю дверь.
Ван Вэньбинь заявил в субботу, что это явилось нарушением международных и двусторонних соглашений, и Китай примет ответные меры, не указав какие.
Взаимное закрытие консульств еще больше обострило напряженность между двумя странами в области торговли, промышленного шпионажа и прав человека.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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