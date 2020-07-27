США закрыли консульство в Чэнду по требованию Китая

27.07.2020, 13:15, Новости дня

Китай заявил, что взял под контроль бывшее консульство США в городе Чэнду в ответ на закрытие своего консульства в Хьюстоне.

МИД Китая объявил, что консульство закрыло двери в 10 утра по местному времени, сразу после спуска американского флага и именно в тот момент, когда этого потребовали власти Китая. Через несколько минут группа официальных лиц вошла в здание и взяла его под контроль.

Посольство США в Пекине попрощалось с дипмиссией в Чэнду в ретроспективном видео, размещенном в его аккаунте в Твиттере.

«Нам будет всегда вас не хватать», – гласил твит.

Перед закрытием консульства в воскресенье его окружила усиленная охрана, в то время как персонал готовился покинуть помещения.

Три грузовика для перевозки вещей заехали на территорию консульства, в то время как полицейские в форме и в штатском выстроились по обе стороны улицы, перегороженные металлическими барьерами.

Китай заявил, что некоторые сотрудники консульства в Чэнду «занимались деятельностью, несовместимой с их статусом».

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, не вдаваясь в детали, что речь идет о вмешательстве во внутренние дела Китая и ущербе его интересам безопасности.

Китай распорядился закрыть консульство в Чэнду в прошлую пятницу в ответ на требование США закрыть китайское консульство в Хьюстоне, штат Техас.

Вашингтон распорядился закрыть дипмиссию в Хьюстоне, «чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личную информацию американцев».

После того, как распоряжение о закрытии китайского консульства в Хьюстоне вступило в силу, было видно, как группа людей, по-видимому, представителей американских властей, ворвалась в здание через заднюю дверь.

Ван Вэньбинь заявил в субботу, что это явилось нарушением международных и двусторонних соглашений, и Китай примет ответные меры, не указав какие.

Взаимное закрытие консульств еще больше обострило напряженность между двумя странами в области торговли, промышленного шпионажа и прав человека.