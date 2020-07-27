 

Сербия хочет закупить военные самолеты – возможно, у России

27.07.2020, 13:15, Новости дня

Сербия хочет укрепить свои вооруженные силы, закупив дополнительные военные самолеты, заявил в воскресенье президент Александр Вучич.

Вучич cделал это заявление во время посещения армейской танковой бригады в Сремске-Митровице в автономном крае Сербии – Воеводине.

«Мы не можем отслеживать подарки и пожертвования, которые получают от США, Германии и других стран некоторые страны НАТО по соседству, и поэтому мы должны вести самостоятельную борьбу, чтобы самостоятельно сохранить мир и сохранить наше будущее», – сказал Вучич.

Он не уточнил, какие военные самолеты планирует закупить Белград, но, по его словам, закупки направлены на обеспечение безопасности страны, а также стабильности и мира на Балканах.

«Будучи нейтральной страной в военном плане, мы хотим сохранить наш военный нейтралитет, что означает, что нам нужно самостоятельно присматривать за нашим небом, присматривать за нашей страной. Мы будем вкладывать деньги, и я верю, что мы, не желая участвовать ни в какой гонке, всегда сможем обеспечить безопасность, стабильность и мир», – продолжил Вучич.

Проправительственные СМИ сообщили, что Сербия официально запросила у США 20 истребителей-бомбардировщиков, но Вашингтон не ответил на ее просьбу.

В сообщениях, однако, говорилось, что в случае отказа США Сербия, вероятно, закупит у России штурмовик «Су-25».

«Америка, Турция и Германия заботятся о своем любимом детище», – сказал Вучич, имея в виду Косово. По его словам, Вашингтон недавно оснастил силы безопасности Косово бронетехникой.

Несмотря на заявления о военном нейтралитете Сербии, Белград недавно получил от России передовую зенитную систему, включая истребители, ударные вертолеты и бронетехнику.

Сербия также получила военные беспилотники от другого союзника – Китая.

США заявили, что введут санкции против Сербии, если Москва будет и дальше отправлять оружие этой стране, которое может поставить под угрозу безопасность соседних стран-членов НАТО.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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