 

«Кто же этот загадочный мужчина?»: Юлия Волкова скрывает лицо нового бойфренда

27.07.2020, 13:09, Разное

35-летняя экс-солистка поп-группы t.A.T.u. Юлия Волкова снова счастлива, об этом говорит опубликованный пост в её Instagram-аккаунте. Вот только лицо нового бойфренда звезда нулевых пока скрывает от общественности.
Российская певица, поздравляя любимого с днём рождения, опубликовала его фото в микроблоге, правда, лицо избранника фанаты так и не смогли увидеть: на нём была защитная маска. Фолловеры отметили, что совместный снимок шикарный, а сама Волкова как всегда сексуальна, и поинтересовались: «Кто же этот загадочный мужчина?». Исполнительница хита «Нас не догонят» решила выдержать паузу и не стала рассекречивать имя нового бойфренда.

У Юлии Волковой двое детей: дочь Виктория от телохранителя Павла Сидорова и сын Оскар от бизнесмена Парвиза Ясинова. Фанаты пожелали артистке не только материнского счастья, но и женского, отметив, что она этого заслужила, и всё будет хорошо.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Мнение: Что такое «стакан» в автозаке

29.06 / Из-за плохого здоровья вдова Алексея Булдакова перестала посещать его могилу

17.07 / В России утверждают, что разработали «антигравитационный двигатель»

19.07 / Мнение: Грозятся. Но Хабаровск не запугать

27.07 / Ксения Бородина жестко ответила на подозрения в увеличении груди

11.07 / Бездомные поляки заполонили Берлин

14.07 / Врач и марафонец Евгений Суборов напомнил, как защитить сердце при ИБС

11.07 / Операция «Ликвидация»

11.07 / Личное: Просто уроды

21.07 / По статистике меньше ребят: звезда “Ривердейла” Коул Спроус проводит время в компании сразу нескольких девушек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска