«Кто же этот загадочный мужчина?»: Юлия Волкова скрывает лицо нового бойфренда

27.07.2020, 13:09, Разное

35-летняя экс-солистка поп-группы t.A.T.u. Юлия Волкова снова счастлива, об этом говорит опубликованный пост в её Instagram-аккаунте. Вот только лицо нового бойфренда звезда нулевых пока скрывает от общественности.

Российская певица, поздравляя любимого с днём рождения, опубликовала его фото в микроблоге, правда, лицо избранника фанаты так и не смогли увидеть: на нём была защитная маска. Фолловеры отметили, что совместный снимок шикарный, а сама Волкова как всегда сексуальна, и поинтересовались: «Кто же этот загадочный мужчина?». Исполнительница хита «Нас не догонят» решила выдержать паузу и не стала рассекречивать имя нового бойфренда.

У Юлии Волковой двое детей: дочь Виктория от телохранителя Павла Сидорова и сын Оскар от бизнесмена Парвиза Ясинова. Фанаты пожелали артистке не только материнского счастья, но и женского, отметив, что она этого заслужила, и всё будет хорошо.