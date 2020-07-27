 

Машину с пятью телами нашли в оросительном канале под Волгоградом

27.07.2020, 13:08, Новости дня

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Автомобиль с пятью погибшими внутри обнаружили в оросительном канале в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Среднеахтубинский район, село Верхнепогромное. Вблизи СНТ «Степное-2» 27 июля в оросительном канале обнаружен автомобиль «Рено Логан» с телами трех женщин и двух мужчин в салоне. Личности погибших устанавливаются», – передает ТАСС сообщение главка.

На месте работает следственно-оперативная группа.





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