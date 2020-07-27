 

Бастрыкин возбудил дело на судью Арбитражного суда на Алтае

27.07.2020, 13:08, Новости дня

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в получении взяток, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председателем Следственного комитета РФ по материалам УФСБ РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, а также п. «г» ч. 4 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», – передает ТАСС сообщение СК.

По предварительным данным следствия, судья в 2010 году за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении одного из ООО, а также за общее покровительство потребовал от мужчины продать ему иномарку по заведомо заниженной цене. Кроме того, с 2016 по 2017 год судья получал через посредников денежные средства в размере от 500 тыс. до 2,5 млн рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц.

Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Алтайскому краю. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками краевого УФСБ России.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / В территории комбайнового завода в Туле произошло экологическое бедствие

04.07 / Церемония прощания с актером Виктором Проскуриным завершилась в Москве

20.07 / Офис президента отреагировал на обращение Кадырова к Зеленскому

26.06 / Собянин заявил о надежности электронной системы голосования

30.06 / В Берлине подожгли здание рейхстага

27.07 / Специалисты рассказали, может ли организм противостоять инопланетным микробам

21.07 / Новый электрокроссовер Skoda Enyaq показали без камуфляжа

28.06 / Макрон поедет к Путину на переговоры по безопасности, региональным конфликтам и климату

21.07 / Италия объявила о выходе из коронавирусной «бури»

30.06 / Fox News – «здоров как бык» — во время интервью Джонсон отжался от пола и рассказал о планах по восстановлению экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска