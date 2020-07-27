При помощи спутников специалисты оценивают здоровье плодовых деревьев

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27.07.2020, 12:55, Новости дня

Отслеживать состояние сельскохозяйственных культур на больших территориях экспертам позволяют технологии дистанционного зондирования.

Во время нового эксперимента международная команда исследователей использовала данные спутников и дронов. При помощи подобной комбинации можно точно отобразить состояние деревьев макадамия в Квинсленде.

По словам специалистов, сведения со спутников и дронов позволяют эффективно оценивать состояние тысячи деревьев одновременно. Группа экспертов провела испытания на трех плантациях с деревьями разных возрастов и сортов. Агрономы заранее оценили здоровье каждого дерева по пятибалльной шкале.

Кроме этого была разработана аналитическая модель, которая объединила спектральные данные с наземными измерениями, правильно оценившими здоровье 98% исследуемых деревьев. По мнению ученых, их технология вызовет повышение урожайности при одновременном сокращении удобрений, средств химзащиты агрокультур и потребления воды.

Источник: iotdaily.ru  





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