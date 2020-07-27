Премьера смартфона Google Pixel 4a состоится уже 3 августа

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27.07.2020, 12:55, Новости дня

Инсайдеры озвучили точную дату презентации нового смартфона Google Pixel 4a.

Вместе с тем новинку собирались представить публике еще в мае, однако долгожданного мероприятия так и не прошло. Более того, теперь инсайдер указывает, что новинка смартфона Google Pixel 4a будет показана публике 3 августа. Ранее специалисты озвучили, что модель получит 5,81-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей.

Кроме того, аппарат имеет батарею на 3080 мАч. Новая модель имеет одинарную основную камеру на 12 мегапикселей. Передняя камера имеет модуль на 8 мегапикселей. Смартфон обойдется примерно в 400 долларов, однако точные данные о ценнике и характеристиках будут озвучены уже в ближайшее время.





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