 

Россиян предупредили о самых жарких днях в году

27.07.2020, 12:43, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приближении самых жарких дней в 2020 году. Ими станут последние пять дней июля.

Вильфанд отметил, что эти дни традиционно становятся самыми теплыми в России. Он пояснил, что к этому времени солнечные лучи прогревают и нижние, и верхние слои почвы и тепло передается в атмосферу. По словам метеоролога, в этот период тепло придет как в европейскую, так и в азиатскую часть страны.





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