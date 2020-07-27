Российские медики считают, что ординатура должна оплачиваться – опрос

27.07.2020, 12:40, Разное



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Как оценили врачи уровень образования в ординатуре?

Врачи ставили оценку от 1 до 5, чтобы оценить уровень образования. Уровень теоретической подготовки они оценили на 3,55 балла, уровень практической – на 3,72.

Педагогический состав не выставлял особых требований к знаниям – экзамены требовали упорной подготовки только у 50% опрошенных. При этом сама проверка знаний осуществлялась 2 раза в год и чаще у 73% опрошенных.

Абсолютную неудовлетворенность образованием, т.е. оценки 2 и 1 выставили 17% врачей по отношению к теории и 16% по отношению к практике. То есть глобально удовлетворительно оценивают подготовку более 80% врачей. Практической подготовкой удовлетворены на “5” 32% врачей, в то время как теоретической только 24%.

Степени свободы: сколько и кому разрешали?

Доверяли проведение манипуляций и операций 43,9% опрошенных, 24,8% “чаще ассистировали”, 6,6% не подпускали к манипуляциям, а ординатура 24,6% не требовала каких-либо манипуляций совсем. Контроль качества освоения манипуляций проводился в 74% случаев.

Качество подготовки полностью зависело от отношений с куратором у 49,5% опрошенных. 40,3% опрошенных отметили, что качество зависело частично от этого фактора. Независимо получили какой-то объем знаний только 10,2% опрошенных.

У 54,9% опрошенных сложилось впечатление, что коллеги относились к ним “надменно, свысока или по-потребительски”. 85,7% опрошенных врачей считают, что ординаторы должны получать зарплату.

Как прошедшие ординатуру оценивают своих коллег с аналогичным образованием?

Друг-друга врачи оценили следующим образом:

4,9% – оценивают уровень профессионализма, как “очень высокий”

30,7% – высокий уровень профессионализма

54,5% – обычный уровень

8,9% – низкий уровень

1,1% – очень низкий уровень

Константин Хоманов, генеральный директор компании “Медицинские информационные решения”, создатель мобильного приложения “Справочник врача”:

“Результаты исследования вскрывают застарелые проблемы – врачи не получают достаточный объем теоретических знаний в ординатуре и оказываются в некоем подобие трудового лагеря на два года у своих руководителей. При этом ординаторы сталкиваются с не лучшим отношением к себе – из-за дефицита кадров нередко используется бесплатная рабочая сила “на полную ставку” со всеми издержками.

Сами врачи неоднократно отмечали необходимость платить ординаторам, это актуально и по сей день. Нужно либо меньше нагружать людей, либо больше им платить. Учитывая рост стоимости образовательных услуг, какие-то люди могли бы рассчитывать на кредит на время обучения – но как его отдавать, когда нет источника дохода? Эти вопросы нельзя назвать риторическими и нельзя оставлять без ответа – нужны активные действия.

Период ординатуры самый хрупкий с точки зрения становления врача как клинического практика – закладываются основы его самореализации как специалиста. Здесь важно не просто привить молодому врачу мотивацию лечить пациентов, но и сформировать профессиональные задатки, которые помогут её сохранить, когда доктор уйдёт из ординатуры в “свободное плавание”.

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