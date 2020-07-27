 

Мнение: Медицина

27.07.2020, 12:35, Разное

Один полуграмотный и некурящий терапевт может быть вреднее, чем весь табак мира.

Источник: Достало





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