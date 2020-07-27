Мнение: Медицина
27.07.2020, 12:35, Разное
Один полуграмотный и некурящий терапевт может быть вреднее, чем весь табак мира.
Источник: Достало
Последнее из рубрики: Разное
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27.07.2020, 12:35, Разное
Один полуграмотный и некурящий терапевт может быть вреднее, чем весь табак мира.
Источник: Достало
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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