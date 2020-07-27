 

Опасное ультрафиолетовое излучение накроет южную часть России в ближайшее время

27.07.2020, 12:30, Разное

В ближайшее время южную часть РФ ожидает опасное ультрафиолетовое излучение. Об этом пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В следующие несколько дней показатель ультрафиолетового излучения в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье будет доходит до семи – девяти единиц. Роман Вильфанд отметил, что такой индекс приводит к быстрому появлению ожогов на коже, а вероятность заработать солнечный удар при продолжительном пребывании на солнце сильно повышается, пишет Ньюинформ. Исходя из этого эксперт порекомендовал избегать воздействия прямых солнечных лучей в этот период.

Напомним, что уровень ультрафиолетового излучения указывает на возможное негативное воздействие солнечных лучей на здоровье людей. При этом чем выше показатель, тем опаснее является солнце. Стоит отметить, что сильнее всего страдают глаза и кожа.





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