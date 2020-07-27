 

Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

27.07.2020, 12:30, Новости дня

Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко сообщил о якобы нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению.

«К сожалению, со стороны противника в 00.20 – 00.45 (совпадает с мск) был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады тяжелой пехоты со стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», – передает РИА «Новости» слова Кравченко в понедельник на брифинге.

По его словам, потерь в украинской армии вследствие обстрела нет. «Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не нес», – сказал Кравченко.

«И около 9.00 (совпадает с мск) утра в полосе ответственности 75-й бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов противник осуществил три выстрела и поставил три мины», – сказал Кравченко.

Напомним, 22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.





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