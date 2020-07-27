 

Медики объяснили, на что может указывать слабость в ногах

27.07.2020, 12:30, Разное

Слабость в ногах, иногда возникающую у многих людей, часто не считают серьезным симптомом. Медики объяснили, что может означать такой признак и на какие заболевания в ряде случаев указывают подобные ощущения.

Как пишет «ГлобалМСК», при возникновении чувства слабости в нижних конечностях следует сразу же обратиться в больницу. Лечащий врач проведет обследование и подскажет, есть ли повод для беспокойства. Дискомфорт и утрата сил в ногах могут сигнализировать не только о мышечной перегрузке. Сходная симптоматика наблюдается также при ряде серьезных заболеваний.

Так, при ощущении слабости и холода в ногах человеку следует проверить организм на наличие дефицита железа. К указанным симптомам анемии добавляется также повышенная утомляемость и легко возникающая одышка. Кроме того, ослабевают нижние конечности при неполадках со щитовидной железой и проблемами обмена веществ.

Стоит провериться при таких ощущениях и на возможное развитие рассеянного склероза. Приводят к слабости в ногах и разного рода расстройства иммунитета. При этом необходимо учитывать и возрастные изменения, происходящие в организме. Так, уже после 30-летнего возраста начинает уменьшаться мышечная масса. А после достижения 60 лет этот процесс значительно ускоряется, что также вызывает ощущение утраты силы в ногах.





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