До 24 тысяч рублей: некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату

27.07.2020, 12:23, Разное

Речь идет о доплате в размере до 24 тысяч рублей. На нее смогут рассчитывать участники программы государственного софинансирования накопительной части пенсии.

Выплата полагается тем, кто каждый год отчислял на счет от двух до 12 тысяч рублей. Пенсионный фонд удвоит эту сумму. Таким образом, размер выплаты составит минимум четыре тысячи рублей, максимум – 24 тысячи рублей. Ее можно будет получить как в виде надбавки к пенсии, так и в виде единовременной выплаты. Накопления смогут получить мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет.

Напомним, что с 1 августа пройдет перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Размер надбавки будет рассчитываться индивидуально для каждого гражданина. Он будет зависеть от того, сколько тот получал годом ранее: чем больше была зарплата, тем больше коэффициент.

Рассчитывать на индексацию смогут лишь те, кто получает пенсию по старости, по инвалидности, или из-за потери кормильца. Размер надбавки составит от 93 до 279 рублей в зависимости от пенсионного коэффициента.