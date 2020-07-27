Как изменится цена на бензин в августе

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27.07.2020, 12:23, Разное

“Дни.ру”: Что случилось с рынком нефти в этом месяце?

Г.С: В июле эталонная нефть марки Brent поднялась с $41,6 до $43,7, в отдельные периоды торгов цены доходили до $44,9. То есть мы сейчас наблюдаем медленный подъем котировок в пределах 8% за первые три недели или по 2,5% в неделю.

Основным драйвером для рынка служит то, что растет мировой спрос на топливо по мере снятия ограничений на транспорт. Но происходит это не последовательно и с задержками, потому периодически цены откатываются к уровням начала месяца или чуть ниже – в диапазон $41-42 за баррель.

“Дни.ру”: Каких изменений ждать в следующем?

Г.С: Если тренд сохранится, то к концу августа нефть будет стоить $49,5-50. В среднем цена нефти в августе может быть ближе к $45-46.

“Дни.ру”: Как это повлияет на стоимость бензина в России?

Г.С: Власти ограничивают рост стоимости бензина, поскольку это вопрос социальной значимости. Но бизнес все равно будет стремиться перекладывать рост инфляции на потребителя. За последний год в среднем бензин подорожал на 1,5% в рублях, АИ-98 в пределах 2%, дизельное топливо на 3%. Таковы данные Росстата.

В июле был замечен сезонный всплеск цен до 20 копеек с литра, но в относительных цифрах это всего 0,4%. Иначе говоря, строгой привязки цен на топливо к нефти не существует. И это вполне объяснимо: большая часть цены бензина это налоги и акцизы.





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