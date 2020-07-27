Врио главы Приангарья в рамках рабочей поездки проехал по маршруту длиной более 2 тыс. км

27.07.2020, 12:16, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проехал более 2 тыс. километров по маршруту Иркутск – Качуг – Жигалово – Казачинское и раскритиковал состояние местных автодорог.

Прибыв в Новоселковское муниципальное образование Казачинско-Ленского района, врио главы региона провел оперативное совещание, заявив, что до 15 августа должен быть составлен точный график ремонта всех участков дорог, которые соединяют Киренский и Казачинско-Ленинский районы с Большой землей, пишет «Комсомольская правда».

«Жители всех ближайших населенных пунктов должны понимать сроки проведения работ. Кроме того, в ближайшее время должны быть устранены недостатки ремонта, которые уже выявлены», – сообщил Кобзев.

Врио главы региона также дал поручение включить реконструкцию автодороги Усть-Кут – Уоян в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы. Это необходимо сделать сразу, как только будет получено положительное заключение экспертизы проектной документации на выполнение работ на отрезке между поселками Магистральный и Улькан.

В Казачинско-Ленском районе Кобзев посетил несколько учреждений образования и поручил подготовить проект новой школы в селе Казачинском. Нынешняя школа была основана в 1902 году, здесь учатся 410 человек. В 2019 году в результате пожара сгорел корпус, в котором располагались спортивный зал и пищеблок. В настоящее время столовая находится в приспособленном помещении, а на занятия физической культурой детей возят в поселок Магистральный, за 20 км.

«Важно срочно приступить к подготовке документации по строительству школы в селе Казачинском. Тогда мы сможем рассчитывать на включение проекта в программу «Комплексное развитие сельских территорий», – подчеркнул Кобзев

Также в рамках знакомства с социальными объектами Кобзев отметил необходимость срочной реконструкции здания детского сада №28 «Рябинка» в поселке Магистральном. Кроме того, проинспектировав строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинском, глава региона заявил, что затягивание сроков возведения объекта недопустимо – он должен быть сдан не позднее 10 сентября.

Из Казачинско-Ленского района Кобзев отправился в Киренский, где, в частности, проинспектировал процесс капремонта здания детского отделения Киренской районной больницы. Также руководитель области посетил две школы районного центра. Киренская средняя школа №5 располагается в двух зданиях – 1920 и 1990 годов постройки. Как сообщил мэр муниципального образования Кирилл Свистелин, администрацией Киренского района принято решение о строительстве школы на 725 мест, стоимость проекта – порядка 1 млрд рублей.

По итогам визита Кобзев дал поручение министерству сельского хозяйства и министерству образования региона совместно с муниципалитетом подготовить документацию для вхождения этого объекта в программу «Комплексное развитие сельских территорий», чтобы начать строительство уже в 2022 году. «Регион должен активнее участвовать в реализации государственных программ и национальных проектов. К строительству дорогостоящих объектов в территориях нужно привлекать и федеральные средства», – подчеркнул Кобзев.

Также и.о. губернатора проконтролировал, как идут работы на участке дороги в населенном пункте Макарово. На ремонт по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено более 300 млн рублей.