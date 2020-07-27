Учёные: Зубная щётка защищает от болезней сердца и слабоумия

27.07.2020, 12:09, Разное

Британские учёные в ходе проведенного исследования выяснили, что зубная щётка не только помогает сохранить здоровье зубов и предотвращает кариес. Оказалось, постоянная гигиена полости рта предотвращает развитие болезней сердца и даже слабоумия.

Исследователи University of Birmingham (Англия) провели эксперимент, в результате которого обнаружили, что обычная зубная щётка обладает более широкими функциями, чем принято считать. В исследовании приняли участие 20 добровольцев, первая группа регулярно чистила зубы, а второй полностью запретили ухаживать за полостью рта в течение 2-х недель, исключили не только зубную пасту, но и любые средства для полоскания. Учёные во главе с профессором Йеном Чапплом резюмировали, что всего лишь за 14 дней существенно ухудшилось состояние здоровья пациентов, был ослаблен иммунитет, который не в силах бороться с различными инфекциями.

В результате наблюдалось развитие сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи не исключают и появление слабоумия. Контрольная группа применяла различные средства для ухода за полостью рта, эксперты сообщили, что нет разницы, обычную или электрическую щётку применяет человек, главное – чистить зубы 2 раза в день.