 

Ксения Бородина жестко ответила на подозрения в увеличении груди

27.07.2020, 12:09, Разное

Телеведущую Ксению Бородину заподозрили в увеличении груди, но однозначно ответить на обвинения она не смогла. Недавно на своей странице в Instagram-аккаунте актриса отвечала на вопросы, связанные с ее личной жизнью, и один из подписчиков поинтересовался у нее, ходила ли она к пластическому хирургу.
Изначально Ксению Бородину спрашивали про отношения с мужем, вкусовые предпочтения и знаки зодиака. Ответы на эти вопросы у нее затруднений не вызывали. Но когда речь зашла о том, что телеведущая скрывает факт увеличения груди, Бородина не смогла сдержать свои эмоции. Актриса жестко ответила, что не собирается «выворачивать свои трусы» и пожаловалась на несовершенство этого мира.

Ранее Ксения Бородина оправдывалась лишь за размер губ. Пользователи Сети сравнивали ее старые и современные фотографии, указывая на разницу в величине губ. В ответ на это телеведущая решила поспорить с любым критиком на миллион рублей, чтобы доказать в больнице факт отсутствия в губах филлеров.





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