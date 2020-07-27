Эвелина Блёданс поделилась успехами особенного сына

27.07.2020, 12:09, Разное

Актриса театра и кино Эвелина Блёданс поделилась успехами особенного сына в своём Instagram-аккаунте. Являясь мамой ребёнка с синдромом Дауна, она радуется любым достижениям 8-летнего Семёна.

Телеведущая латышского происхождения на своём примере показывает, как бороться с жизненными трудностями. 51-летняя Блёданс, узнав о диагнозе сына, рождённого от продюсера и режиссёра Александра Сёмина, не стала замыкаться в себе, а напротив, решила не скрывать наследника от общественности. Она рассказывает обо всех триумфах и поражениях ребёнка, а главное, воспитывает его с особым трепетом и любовью. В новом посте экс-участница комик-труппы «Маски» рассказала, что «У Леры Машенька сегодня помыла горшочек, а у меня Семён открыл и даже частично разобрал чемодан». Артистка отметила, что он был закрыт очень плотно и для неё это уже победа, звёздная мама радуется любым достижениям сына и желает всем родителям гордиться своими детьми.

Фанаты Эвелины Блёданс всегда искренне комментируют подобные новости, они также поделились успехами своих детей и пожелали звёздной маме и 8-летнему Семёну очередных побед: «Ваш оптимизм – пример для всех женщин!». Артистка немало сделала для того, чтобы помочь семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, с этой целью она основала благотворительный центр «Мы все разные».