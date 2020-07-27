Пекин призвал США извиниться за обвинение китайских дипломатов в шпионаже

27.07.2020, 12:08, Новости дня

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал клеветой обвинения США в шпионаже в адрес сотрудников китайского генконсульства в Хьюстоне и предложил Вашингтону «исправить допущенную ошибку» ради нормализации двусторонних отношений.

«Сегодня утром сотрудники американской дипломатической миссии в Чэнду в соответствии с требованием Китая покинули ее здание, а консульство было закрыто. … Тем самым Пекин предпринял необходимые контрмеры в соответствии с нормами международного права. Мы вновь настаиваем, чтобы Соединенные Штаты исправили допущенную ошибку ради возвращения китайско- американских отношений в нормальное русло», – сообщил он, передает ТАСС.

По словам официального представителя, Вашингтон виновен во всем произошедшем, поскольку с самого начала действовал «с нарушением правил дипломатии». «США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, действуя в одностороннем порядке. … Что касается обвинений американской стороны [в шпионаже], то это откровенная клевета», – подытожил Ван Вэньбинь.

На прошлой неделе США потребовали от Китая закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне и решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

После этого министерство иностранных дел Китая сообщило о передаче китайскому правительству здания американского консульства в Чэнду. Примерно в 06.00 (01.00 мск) там был убран флаг США, а к 10.00 по местному времени (05.00 мск) дипломаты покинули все помещения.