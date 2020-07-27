Мнение: Прокурорам можно браконьерить?

27.07.2020, 12:01, Разное

Ответ на этот вопрос получим завтра в 10 утра в Красноярском краевом суде, где состоится рассмотрение апелляционной жалобы на решение Центрального районного суда Красноярска, которым фактически было узаконено браконьерство в заповеднике «Таймырский». В том самом заповеднике, который в 1995 году взят под эгиду ЮНЕСКО, как биосферный заповедник.

В мае райсуд суд согласился с местным управлением СКР, что нет оснований проводить проверку причастности экс-прокурора ЯНАО Александра Герасименко к вылову на территории заповедника «Таймырский» арктического гольца, занесенного в Красную книгу и распугиванию заповедных офцебыков и медведей вертолетом, которорым ваообще запрещено летать над заповедником на высоте менее 2000 метров.

СКР решил не проводить проверку, потому что нет достоверных данных о том, прокурор вообще был в заповеднике «Таймырский», а тем более ловил там арктического гольца.

Вооще-то проверки для того и проводят, что бы установить, кто же ловил арктического гольца в заповеднике? Герасименко? Или его сиамский близнец? Если это был не Герасименко, надо установить самозванца, который прикинулся прокурором и отправился на рыбалку в заповедник…

Об этой рыбалке я писал уже несколько раз. В первый раз – в декабре 2015-го….

Потом были и другие публикации. С фотографиями, с видеозаписями полета на бреющем над заповедником, с видеозаписями приготовления ухи из арктического гольца.

Но в красноярском управлении СКР, а потом и в райсуде не увидели очевидного. Посмотрим, чем завершится рассмотрение апелляционной жалобы… Завтра в 10 утра Красноярский краевой суд подтвердит решение райсуда, что прокурорам можно браконьерить? Или отменит решение райсуда?