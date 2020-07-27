Сын Валерии Арсений Шульгин женится

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27.07.2020, 11:59, Разное

Младший сын Валерии, Арсений Шульгин, решил связать себя узами брака. Избранницей 21-летнего музыканта стала девушка по имени Лиана Волкова. Предложение руки и сердца возлюбленной он сделал накануне в Москве: на одном из зданий комплекса “Москва-Сити” молодой человек “разместил” бегущую строку “Лиана, ты выйдешь за меня?”, после чего подарил ей кольцо с массивным бриллиантом.

Я сказала: “Да!”

– подписала фото девушка, которую уже успела поздравить и будущая свекровь, Валерия:

Сегодня я в очередной раз испытала гордость за сына. Я счастливая мать! Дорогие мои, как я за вас рада!

Лиана Волкова и Арсений ШульгинЛиана Волкова и Арсений ШульгинИзвестно, что с Лианой, студенткой юридического факультета Благовещенского университета, Арсений познакомился в прошлом году. Их отношения уже пережили проверку непростым этапом: в декабре прошлого года пара попала в аварию на автомобиле Mercedes, которым управляла Лиана. Машину занесло, она врезалась в отбойник: Волкова сломала руку, Шульгину пришлось зашивать губу. Но, как мы видим, эта ситуация пару только сблизила.

Лиана Волкова и Арсений ШульгинЛиана Волкова и Арсений Шульгин





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