Британское правительство решило бороться с ожирением граждан

27.07.2020, 11:53, Новости дня

Правительство Великобритании запустило кампанию по борьбе с ожирением, которая, как ожидают чиновники, уменьшит шансы британцев заразиться новым коронавирусом и таким образом снизит нагрузку на национальную службу здравоохранения.

Новая стратегия по борьбе с ожирением в Великобритании будет включать в себя ограничение рекламы нездоровой еды на телевидении и в интернете. Под нездоровой едой подразумеваются продукты с высоким содержанием жира, сахара или соли. Реклама таких продуктов будет запрещена с утра и до 21.00, передает «Интерфакс».

Кроме того, супермаркетам запретят продавать нездоровую еду по скидкам. Имеются в виду предложения «купите один товар и получите второй бесплатно». Нездоровые продукты также запретят размещать в видных местах в магазинах, то есть на входе и в прикассовой зоне. Вместо этого супермаркеты будут поощрять предлагать больше здоровой еды: например, фруктов и овощей – по скидкам.

Также британское правительство обяжет рестораны, кафе и закусочные, продающие блюда навынос, штатная численность в которых превышает 250 человек, маркировать продаваемую еду этикетками с указанием калорийности. Такая мера, как считают чиновники, поможет британцам потреблять меньше калорий. До конца года правительство Великобритании также обсудит возможность маркировать этикетками с указанием калорийности емкости с алкоголем.

В рамках новой стратегии также будет увеличено количество сервисов NHS по коррекции веса. Речь, в частности, идет о приложениях для контроля веса и различных онлайн-сервисах.

В сообщении британского правительства отмечается, что ожирение является одним из серьезнейших кризисов в области здравоохранения, с которыми столкнулась страна. Согласно данным властей, в Англии почти две трети (63%) совершеннолетних жителей имеют лишний вес или страдают от ожирения. Каждый третий ребенок в стране после окончания начальной школы имеет лишний вес или страдает от ожирения. Вызываемые ожирением заболевания обходятся британской системе здравоохранения в 6 млрд фунтов стерлингов ежегодно.