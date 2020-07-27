IT-эксперт назвал лучшие мобильные приложения первой половины 2020 года

27.07.2020, 11:53, Разное

Эксперт IT-индустрии пояснил о положении на рынке мобильных приложений в первой половине 2020 года. Карантин, вызванный коронавирусом, вывел в списки лучших программы для общения и развлечений.

Как сообщают «Национальные новости», в рейтинге, составленном специалистами сферы, лидирующие позиции заняли приложения для общения. Это вызвано в том числе и необходимостью работать дистанционно в период пандемии Covid-19. Так, резко возросла популярность Zoom, позволяющего передавать сообщения и файлы, проводить видеозвонки и устанавливать голосовую связь. С помощью данной программы для смартфонов можно также транслировать видеоконференции, что и объясняет количество пользователей, превысившее по состоянию на сегодняшний день 300 миллионов человек.

Также оказались очень востребованными сервис для публикации видеороликов TikTok и кино-проект Netflix. Кроме непосредственно развлечений у людей на карантине выросла потребность в общении. Огромный спрос отмечен на мессенджер WhatsApp, а также мобильные приложения социальных сетей Instagram и Facebook.

При этом новые программы не так успешны в конкуренции, поскольку требуют времени для привлечения пользователей. Потому в списке лучших топовые места достались в основном контенту с уже сложившейся репутацией и историей. Далее же, судя по складывающимся тенденциям, можно ожидать прорыв проектов, связанных с телемедициной, уверен эксперт.