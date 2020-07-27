Компания Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3

27.07.2020, 11:50, Новости дня

В Сети опубликовали «живые» снимки нового смартфона Asus ROG Phone 3, который обладает экраном с частотой обновления кадров 160 Гц.

Вместе с тем новинка обладает 6,59-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. Смартфон также может получить и более упрощенные версии, в которых характеристики окажутся несколько проще. Владелец Asus ROG Phone 3 сможет переключать режимы экрана с частотой 60,90, 120 и 144 Гц, помимо заявленной опции.

Прогнозируется, что новинка получит улучшенную производительность, которая обеспечивается мощным восьмядерным процессором Snapdragon 865+ с 16 гигабайтами оперативной памяти. Остальные характеристики будут озвучены ближе к дате начала продаж устройства Asus ROG Phone 3.