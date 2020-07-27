 

Компания Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3

27.07.2020, 11:50, Новости дня

В Сети опубликовали «живые» снимки нового смартфона Asus ROG Phone 3, который обладает экраном с частотой обновления кадров 160 Гц.

Вместе с тем новинка обладает 6,59-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. Смартфон также может получить и более упрощенные версии, в которых характеристики окажутся несколько проще. Владелец Asus ROG Phone 3 сможет переключать режимы экрана с частотой 60,90, 120 и 144 Гц, помимо заявленной опции.

Прогнозируется, что новинка получит улучшенную производительность, которая обеспечивается мощным восьмядерным процессором Snapdragon 865+ с 16 гигабайтами оперативной памяти. Остальные характеристики будут озвучены ближе к дате начала продаж устройства Asus ROG Phone 3.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Суд оправдал пловца из Гидропарка. В апреле на него составили админпротокол за нарушение карантина

02.07 / Украина на борьбу с COVID-19 потратила 19 млрд грн – Шмыгаль

10.07 / Пермский край выполнил годовой план расселения аварийного жилья по нацпроекту на 112 процента

08.07 / Euronews – ОЭСР прогнозирует удручающий уровень безработицы в мире из-за пандемии

30.06 / Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 1%

26.07 / Опасные бактерии были обнаружены в спортзалах

07.07 / Соратница Зеленского сказала, когда на Украине забудут русский язык

25.06 / Daily Mail – Мадонна назвала Трампа нацистом и социопатом

05.07 / На 24-м километре МКАД в Москве произошло ДТП

23.07 / Республиканцы в Сенате готовят новый пакет помощи в связи с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска