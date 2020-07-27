Эксперты рассказали о пользе гречневой крупы

27.07.2020, 11:50, Новости дня

Гречка обладает большим потенциалом пользы для здоровья, но некоторые ее свойства могут показаться неожиданными.

По словам экспертов, гречка принадлежит к семейству трав, а не к зерну. Ученые обнаружили, что популярная крупа может продлевать жизнь. Было выявлено, что употребление гречки способствует производству белка сиртуина 1, который увеличивает продолжительность жизни организма.

Кроме этого, гречка улучшает функционирование сердца и предотвращает появление сердечно-сосудистых заболеваний. В составе крупы есть особый антиоксидант, влияющий на снижение высокого кровяного давления. Также гречка помогает избавиться от лишнего веса, улучшает пищеварение, предотвращает диабет, снижает риск рака.