 

Российские ученые пожаловались на систему распределения бюджетных мест в аспирантуре

27.07.2020, 11:48, Новости дня

Ученые, академики, члены-корреспонденты, профессора Российской академии наук (РАН) призвали изменить порядок распределения мест в бюджетную аспирантуру, выделяемых академическим институтам на 2021-2022 годы, так как она не учитывает научный уровень институтов.

Для расчета количества мест приема в бюджетную аспирантуру, выделяемых академическим институтам на 2021-2022 годы, была применена новая методика, утвержденная ранее министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, передает ТАСС.

«Новые правила практически не учитывают научный уровень института, а вместо этого ставят во главу угла, например, такие параметры как внебюджетные доходы и количество обучающихся иностранцев. Существенным параметром для оценки является также доля защитившихся в предшествующие годы аспирантов от числа всех обучающихся в аспирантуре. Но эта доля учитывается, только если число аспирантов превышало пять в год», – говорится в заявлении.

Для институтов, где это число было меньше пяти, что характерно для небольших научных организаций, применялось среднее по области знания значение доли защитившихся. Это значение, как добавили ученые, меньше соответствующей доли защищающихся, типичной для небольших научных институтов высокого уровня. При этом в таких небольших институтах практически все, кто оканчивают аспирантуру, защищают по итогам обучения диссертации.

Применение новой методики уже привело к дискриминации небольших исследовательских институтов. В качестве примера приводится Институт теоретической физики им. Ландау (ИТФ) РАН, которому на 2021 год не выделено ни одного места в аспирантуре. При этом ИТФ РАН является ведущим центром исследований и подготовки студентов и аспирантов по теоретической физике и имеет базовые кафедры в таких ведущих вузах страны как Московский физико-технических институт и Высшая школа экономики.

Ученые призывают решать вопросы выделения мест с РАН в индивидуальном порядке, и после обсуждения с научным сообществом разработать новую методику для распределения бюджетных мест, которая будет учитывать специфику аспирантуры в научных институтах.





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