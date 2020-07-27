А вы знали про эти свойства мелатонина?

27.07.2020, 11:32, Разное

Мелатонин широко доступен во многих странах и практически везде продается без рецепта, в том числе в России. Кстати, покупать эту пищевую добавку выгоднее не в аптеках, а в магазинах спортивного питания — концентрация вещества в предлагаемых средствах больше, а цена ниже.

Вот в каких случаях показан мелатонин:

При расстройствах сна

Это одно из самых эффективных средств для лечения бессонницы. Мелатонин рекомендуется всем, у кого есть трудности с засыпанием, ухудшение сна и частые пробуждения, он также поможет при смене часовых поясов и всем, кто работает в ночные смены. Огромное преимущество мелатонина в том, что он не «выключает» организм, а только «сообщает» мозгу о необходимости заснуть и ускоряет расслабление. При этом у него гораздо меньше побочных эффектов, чем у других средств для лечения расстройств сна.

В ходе исследования, проведенном с участием 50 человек, страдающих бессонницей, выяснилось, что прием мелатонина за два часа до сна помогает быстрее заснуть и улучшить качество сна.

Анализ других 19 исследований, проведенных среди детей и взрослых, показал, что мелатонин сокращает время засыпания и увеличивает продолжительность сна.

Для уменьшения симптомов сезонной депрессии

Сезонное аффективное расстройство — это разновидность эндогенной депрессии, которая по разным оценкам затрагивает до 10% людей во всем мире. Ее вызывает изменение циркадного ритма на фоне сезонных изменений продолжительности светового дня.

Поскольку мелатонин играет важную роль в регулировании циркадного ритма, прием гормона в небольших дозах может уменьшить симптомы сезонной депрессии — сонливость, метеочувствительность, подавленное настроение, раздражительность, снижение аппетита или наоборот, неумеренная тяга к мучному и сладкому.

Для повышения уровня гормона роста

Соматотропный гормон (HGH) транспортирует определенные аминокислоты в клетки, ускоряет синтез белков, влияет на обмен жиров и поддерживает баланс жидкости. Повышение уровня этого гормона также влияет на увеличение мышечной массы, что важно для многих спортсменов. Дефицит гормона роста у взрослых может вызвать отложение жира на теле.

Некоторые исследования показали, что прием мелатонина как в разных дозах влияет на повышение уровня гормона роста у мужчин. Однако ученые предупреждают, что у них пока недостаточно данных для того, чтобы заявлять о стопроцентной эффективности мелатонина в этом вопросе.

Для поддержания здоровья глаз

Мелатонин содержит много антиоксидантов, которые помогают сохранить здоровье глаз. По данным ученых, что этот гормон может быть очень полезен при лечении глаукомы и возрастной дегенерации желтого пятна. Он также сдерживает возрастные изменения и помогает сохранить четкость зрения.

Мелатонин также снижает риск и тяжесть течения ретинопатии — заболевания глаз, которое влияет на сетчатку и может привести к потере зрения.

Для лечения рефлюксной болезни

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это состояние, вызванное обратным потоком желудочной кислоты в пищевод, что вызывает изжогу, тошноту и отрыжку. Прием мелатонина отдельно или вместе омепразолом — стандартным лекарственным средством для лечения ГЭРБ — облегчает изжогу и чувство дискомфорта в желудке.

Для профилактики коронавируса

Важно помнить, что в настоящее время нет никаких способов защититься от коронавирусной инфекции, поэтому мелатонин – это совсем не панацея. Недавно российские ученые опубликовали статью, в которой приводятся доводы о пользе мелатонина в лечении и профилактике COVID-19. Исследователи обратили внимание на то, что в группу риска попадают люди старше 65 лет, которые чаще всего страдают расстройствами сна из-за снижения уровня этого гормона с возрастом.

Также ученые сообщили, что в крови подковоносых летучих мышей содержится значительно больше мелатонина, чем у людей, и возможно, избыток этого гормона позволяет им быть переносчиками инфекции без ущерба для них самих. По мнению авторов статьи, противовоспалительные свойства мелатонина могут способствовать профилактике и лечению коронавируса.

Для того, чтобы подтвердить все доводы российских ученых, необходимы более масштабные исследования. Но как минимум известно, что хороший сон благотворно влияет на состояние иммунной системы.