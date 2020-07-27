 

Россияне приговорены в Белоруссии за взятки

27.07.2020, 11:30, Новости дня

Граждане Российской Федерации Виталий Горбачев и Владимир Казанцев приговорены Верховным судом Белоруссии к двум годам лишения свободы по делу о коррупции.

Россияне, представляющие интересы российских компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», признаны виновными в даче взяток, передает ТАСС из зала суда.

Напомним, в мае 2019 года посольство РФ в Минске получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании в стране троих подозреваемых в даче взятки россиян.





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