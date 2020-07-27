Юлия Началова могла скончаться из-за неудачной маммопластики

27.07.2020, 11:30, Разное

Одной из причин смерти российской певицы Юлии Началовой могла стать неудачная маммопластика. В ходе хирургического вмешательства в кровь исполнительницы могли занести инфекцию, что привело к усугублению имевшихся у нее заболеваний: подагры и сахарного диабета.

Юлия Началова стремилась довести свою внешность до «идеала». Для этого она часто прибегала к услугам пластических хирургов. Одну из процедур маммопластики ей проводили незадолго до смерти. Подобные операции сопряжены с риском инфекционного заражения, именно это могло произойти с исполнительницей.

Певица часто жаловалась на боль в ногах, однако за медицинской помощью она не обращалась, занимаясь самолечением. В итоге это привело к тому, что Юлии Началовой пришлось сделать срочную операцию. Осложнения, которые возникли после нее, сегодня называют основной причиной ее смерти. Певица скончалась в прошлом году в возрасте 38 лет.