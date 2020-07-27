Берлин заявил о невозможности решить конфликты в Сирии, Ливии и Украине без России

27.07.2020, 11:30, Новости дня

Отношения с Россией сложны по многим темам, но решение конфликтов в Сирии, Ливии и Украине без Москвы невозможно, сообщил газете Rheinische Post глава МИД Германии Хайко Маас.

«В настоящее время отношения сложны по многим темам. Но мы также знаем, что нам нужна РФ для решения таких конфликтов, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работать только с Россией, не вопреки России», – сообщил министр, передает РИА «Новости».

Он также высоко оценил работу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, назвав его «очень опытным министром иностранных дел».

«На переговорах он (Лавров) очень последовательно представляет интересы Российской Федерации, но с ним всегда можно найти решение», – сообщил Маас.

Ранее Хайко Маас заявил, что на встрече с британским министром иностранных дел Домиником Раабом обсудит, среди прочего, Иран, отношения с Китаем и «влияние РФ в Европе». Кроме того, глава МИД Германии заявил о необходимости РФ для Европы.