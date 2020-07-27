 

Гузеева обнародовала своего любимого и это не супруг: «Муж в дверь, жена в Тверь»

27.07.2020, 11:30, Разное

Лариса Гузеева показала своего любимого мужчину, к удивлению фанатов, это не супруг звезды. Как прокомментировала ситуацию сама «телесваха», «муж за дверь, жена в Тверь».
Как пишет издание «Телепрограмма», Лариса Гузеева обнародовала новый снимок, на котором запечатлен ее любимый мужчина. Неожиданно выяснилось, что таковым является не супруг хозяйки передачи «Давай поженимся», а совершенно другой человек. Как оказалось, Гузеева приехала в гости к отечественному актеру Эвклиду Кюрдзидису. Когда-то они вместе выступали на сцене фестиваля «Хрустальный источник». С тех пор житель стал для актрисы и телеведущей, по ее выражению, «любимым другом». Теперь же в публикации о визите к Кюрдзидису она употребила другое слово, «любимкин», намекая на их более близкие отношения.

Звезда советского и российского театра и кино не стала скупиться в лестных эпитетах к более молодому коллеге. Гузеева назвала Кюрдзидиса «роднуликом» и «любимым». Актер встретил ведущую «Давай поженимся» в роскошной квартире, украшенной большим количеством цветов и огромным балконом. При этом Гузеева оценила богатство и чистоту жилища, отметив, что его хозяин «живет кучеряво».

Стоит отметить, что на вопрос, кто помогает придерживаться чистоты в доме, актер назвал некую девушку. В ответ на это Гузеева в шутку пригрозила коллеге: «Смотри мне!». Как отнесся к подобным проявлениям симпатии к постороннему мужчине супруг телеведущей, пока не известно. Вместе с ресторатором Игорем Бухаровым актриса уже около двадцати лет. В браке у пары родилась дочь Ольга. Несмотря на то, что знакомы Гузеева и Бухаров были с ранних лет, в официальный брак они вступили только в 1999 году, на тот момент телеведущей было уже 40 лет.





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