Мнение: Талибан сбил вертолет Black Hawk

27.07.2020, 11:23, Разное

В провинции Гильменд боевики Талибана огнем с земли сбили вертолет "Black Hawk" принадлежавший афганской армии.

Чем именно сбит вертолет, пресс-служба Талибана не уточняет, просто заявляет – "машина была поражена огнем моджахедов".

По поводу жертв какой-то конкретики пока нет.

Кроме того, была совершена атака на одну из баз афганской армии с помощью смертника – погибло 2 и ранено 3 солдат.

По поводу продолжающихся боев Талибана с правительством, то талибы заявляют, что "Талибан примет необходимые решения, если США замедлят вывод войск". Такое себе предупреждение в стиле – выметайтесь поскорее, иначе за вас тоже возьмемся.