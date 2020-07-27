Мнение: Талибан сбил вертолет Black Hawk
27.07.2020, 11:23, Разное
В провинции Гильменд боевики Талибана огнем с земли сбили вертолет "Black Hawk" принадлежавший афганской армии.
Чем именно сбит вертолет, пресс-служба Талибана не уточняет, просто заявляет – "машина была поражена огнем моджахедов".
По поводу жертв какой-то конкретики пока нет.
Кроме того, была совершена атака на одну из баз афганской армии с помощью смертника – погибло 2 и ранено 3 солдат.
По поводу продолжающихся боев Талибана с правительством, то талибы заявляют, что "Талибан примет необходимые решения, если США замедлят вывод войск". Такое себе предупреждение в стиле – выметайтесь поскорее, иначе за вас тоже возьмемся.
Источник: Colonel Cassad
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