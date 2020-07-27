Врач рассказал о необходимости плача для мужчин

27.07.2020, 11:23, Разное

Психиатр Евгений Фомин считает, что мужчинам необходимо плакать для сохранения психического здоровья. По словам врача, слезы помогают справиться со стрессом.

Фомин отметил, что мужчинам, которые сдерживают эмоции, тяжелее бороться с жизненными трудностями. Медик обратил внимание: вместе со слезами организм избавляется от токсинов и веществ, которые способствуют стрессу.