Врач рассказал о необходимости плача для мужчин
27.07.2020, 11:23, Разное
Психиатр Евгений Фомин считает, что мужчинам необходимо плакать для сохранения психического здоровья. По словам врача, слезы помогают справиться со стрессом.
Фомин отметил, что мужчинам, которые сдерживают эмоции, тяжелее бороться с жизненными трудностями. Медик обратил внимание: вместе со слезами организм избавляется от токсинов и веществ, которые способствуют стрессу.
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