Новый российский космический робот лишился импортных деталей

27.07.2020, 11:08, Новости дня

Новый российский космический робот, создающийся на замену «Федору», из-за санкций не получит лучших зарубежных комплектующих, поэтому будет собран из отечественных или локализованных к производству в РФ деталей, рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Понятно, что доступа к лучшим мировым решениям у нас не было и не будет ввиду санкционных ограничений», – передает РИА «Новости» слова Дудорова. Поэтому в роботе будут использоваться либо отечественные комплектующие, либо импортные комплектующие, разрешенные к применению в Российской Федерации.

«Конечно, мы стремимся к тому, чтобы максимально использовать комплектующие российского производства. В частности, двигатели мы производим сами. Подана заявка на их сертификацию для использования в космической технике. С видеокамерами сложнее. Они будут российского производства, но сами матрицы в РФ просто не производятся и в любом случае придется использовать завозные. Если будет выбор между российскими и импортными комплектующими, а масса и габариты будут в пользу последних, будем изучать вопрос о локализации производства», – рассказал Дудоров.

По его словам, новый российский космический робот будет помогать космонавтам во время их работы на внешней поверхности МКС.

«Например, с помощью робота оператор с Земли или МКС проведет необходимую подготовку перед выходом в открытый космос людей, сокращая время работы и облегчая труд космонавтов. Понятно, что робот не заменит полностью космонавта, но он будет дополнять и помогать человеку», – рассказал он.

«Мы говорим о том, чтобы снизить нагрузку на космонавта, повысить качество и эффективность выполнения им работы», – добавил Дудоров.

Он пояснил, что штатным местом базирования «Теледроида» станет Научно-энергетический модуль, на поверхности которого робот сможет выполнять исследовательские работы. Кроме того, робот сможет крепиться к европейской руке-манипулятору ERA, на которой «Теледроид» сможет перемещаться по поверхности станции.

«Если говорить о самом проекте «Теледроид», то по итогам полета робота «Федора» было решено практически полностью переписать техническое задание по новой работе. Результаты применения «Федора» на орбите показали, что перспективному роботу необходимо добавить целый набор задач, которые он мог бы выполнять в автономном режиме. Например, распознавать объекты, выстраивать траекторию передвижения к объекту, перемещать объекты и тому подобное», – рассказал разработчик.

Напомним, ранее в понедельник Дудоров рассказал, что космический робот, который разрабатывается на смену роботу «Федору», может остаться без собственного имени, а получить цифро-буквенное обозначение.



