 

Степанов рассказал, снизилась ли заразность коронавируса из-за мутаций

27.07.2020, 11:05, Новости дня

Коронавирус SARS-CoV-2 мутирует, однако нет подтверждений, что из-за этого он стал менее заразным или опасным. Об этом на брифинге 27 июля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Видео пресс-конференции опубликовано на канале Кабинета Министров в YouTube.

Он отметил, что за мутациями коронавируса следят “ведущие ученые всего мира”.

“С одной стороны, есть подтверждение мутаций вируса. С другой стороны, нет подтверждений, что снижается его вирулентность [способность вызывать болезнь]. Хотя, куда еще больше? Ведь мы видим, что вирус распространился по всему миру… На что влияют мутации? Они непосредственно влияют на изготовление вакцины и ее эффективность”, – заявил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 июля в мире коронавирусом заразились 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 65 656 человек, 1616 из них умерли, 36 122 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7690), Львовской (8952) и Ровенской (5701) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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