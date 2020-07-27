Военные ВВО готовятся к поставкам новейших комплексов РЭБ «Палантин»

27.07.2020, 10:53, Разное

В Восточный военный округ (ВВО) в скором времени начнут поступать новейшие комплексы РЭБ «Палантин». Инновационным преимуществом данного средства радиоэлектронной борьбы эксперты называют сочетание в одной системе технологий радиоразведки и блокировки вражеских коммуникационных устройств.

Кроме того, комплекс РЭБ «Палантин» отличается высокой мобильностью благодаря тому, что в качестве передвижной платформы для установки был выбран четырехосный КАМАЗ. Система с высокой эффективностью блокирует устройства радиосвязи противника, работающие в ультракоротковолновом и коротковолновом диапазонах.

Также средство РЭБ «Палантин» могут использовать, чтобы блокировать сотовую и транкинговую связь или вести радиолокационную разведку. Первые поставки новых комплексов радиоэлектронной борьбы начнут отправлять в Забайкалье уже в этом году.