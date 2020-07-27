 

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках

27.07.2020, 10:53, Новости дня

Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по предупреждению распространения коронавируса в аквапарках.

В документе приведены рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, в том числе соблюдению социальной дистанции, использованию средств индивидуальной защиты персоналом, генеральной уборке помещений с дезинфицирующими средствами, очистке и дезинфекции вентиляционной системы, передает РИА «Новости».

«Соблюдение всех мер предосторожности при посещении аквапарков позволит значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей», – отметили в Роспотребнадзоре.

В частности, доступ в аквапарки должен быть ограничен – не более 50% от вместимости объекта. Кроме того, рекомендуется ограничить контакты между персоналом и посетителями, а при входе и в местах общего пользования установить оборудование для обработки рук антисептическими средствами.

Также персонал должен быть обеспечен запасом масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток и кожными антисептиками для рук, отмечается в рекомендациях. Посетителям в аквапарке разрешается предоставлять только упакованные напитки и готовую пищевую продукцию в промышленной упаковке.

Аквапаркам и аттракционам на открытом воздухе разрешили работать в Краснодарском крае с 18 июля.

Ранее главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников раскритиковал требования санитарных врачей и Роспотребнадзора относительно ограничительных мер из-за коронавируса.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Россиян предупредили о недоступности дешевого отдыха в Турции

13.07 / Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»

09.07 / Стали известны подробности дела Фургала

24.07 / Бабарико в Белоруссии предъявлено новое обвинение

17.07 / В Киеве у входа на станцию метро “Шулявская” произошел взрыв

09.07 / Появились подробности обвинения Фургала

13.07 / В мире: Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

13.07 / Россияне за время эпидемии COVID-19 получили выплаты на 26,5 млн детей

05.07 / Шмыгаль: Началась эффективная борьба со схемами

17.07 / Вирусолог : COVID-19 оказался не таким страшным, как казался в апреле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска