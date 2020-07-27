В Великобритании восхитились мощью российского флота

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27.07.2020, 10:48, Новости дня

Прошедший в РФ парад в День Военно-морского флота продемонстрировал всему миру мощь российского флота, пишут западные СМИ.

«Россия продемонстрировала «растущую мощь» своего Военно-морского флота огромным парадом с участием 200 военных кораблей в Санкт-Петербурге», – пишет Daily Mail.

26 июля во многих российских городах и на российской базе в сирийском Тартусе прошли парады в честь Дня ВМФ. Президент Владимир Путин лично принял участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге, а в Кронштадте к параду привлекли 200 кораблей и четыре тысячи военнослужащих.

Авторы статьи указали, что за последние годы РФ приложила немало усилий, чтобы модернизировать и обновить флот. Кроме того, Владимир Путин объявил, что российский флот пополнят еще 40 новых кораблей, включая те, которые обладают гиперзвуковым оружием.

Многие читатели британского издания восхитились снимками российских кораблей, принимавших участие в параде.

«Это довольно впечатляющее зрелище!» – написал Obvi.

«Мы не можем остановить даже несколько дурачков. Как мы сможем бороться с российским флотом», – иронизирует rhelik1.

«Королевский флот не способен противостоять российскому флоту. Из-за значительного сокращения бюджета, рабочей силы и оборудования на протяжении многих лет. Теперь мы можем предложить только несколько кораблей в составе военной коалиции», – прокомментировал illated_one.

«(Западные) СМИ ненавидят Путина, так как он ставит на первое место Россию и россиян. Делают ли так же западные лидеры?», – пишет The Great Old One.





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