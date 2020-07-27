Назван легальный способ не платить за некоторые услуги ЖКХ

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27.07.2020, 10:43, Разное

Если человек не слушает радио, он может отказаться от предоставления радиоточки. Если счет за услуги приходит в едином платежном документе, для отключения услуги следует обратиться с соответствующей просьбой в многофункциональный центр предоставления государственных услуг “Мои документы”.

Аналогичным образом можно отказаться от общедомовой телеантенны. В этом случае нужно подать заявление поставщику услуги. Также можно отключить домашний телефон. Однако перед тем, как обращаться за отключением той или иной услуги, нужно убедиться в отсутствии задолженностей.

Отдельного внимание заслуживает страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Оплата страховки носит добровольный характер и позволяет возместить ущерб в случае потери жилья. В настоящее время графа о страховании имеется в квитанциях жителей Москвы, но практику планируется применять по всей стране. В среднем за страховку придется платить от 300 до 700 рублей в год.

Специалисты отмечают: прежде чем перестать оплачивать какую-либо из услуг, следует дождаться ее отключения. В противном случае можно остаться в должниках и переплатить за пени. Кроме того, не оплатив один из счетов, можно задолжать по всем остальным, поскольку оплата равномерно распределяется по всем пунктам в квитанции.





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