Как разнятся зарплаты в Москве и регионах

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27.07.2020, 10:43, Разное

Специалисты сервиса “Работа.ру” провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько получают представители одних и тех же профессий в Москве и других регионах России. Выяснилось, что в столице сотрудники могут получать в полтора раза большую зарплату.

Так, водители в столичном регионе могут зарабатывать, в среднем – около 80 тысяч рублей в месяц. На Дальнем Востоке им готовы платить порядка 67 тысяч, а в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде – 50 тысяч рублей, сообщает телеканал “360”.

Врачи в столице могут получать в районе 101 тысячи рублей. На втором месте находится Новосибирск – там медикам могут платить по 76 тысяч рублей, а в Туле – порядка 70 тысяч. Меньше всего врачи зарабатывают в Екатеринбурге – 35 тысяч рублей. Охранником также более выгодно работать в Москве, где они могут иметь около 48 тысяч рублей. В Брянске их труд оценивают в 44 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге и Ярославле – более 30 тысяч, пишет Ura.ru.





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