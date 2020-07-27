Создан новый метод лечения вируса герпеса

27.07.2020, 10:42, Новости дня

Международная группа ученых создала принципиально новый метод борьбы с неизлечимыми вирусными инфекциями на примере вируса герпеса.

Попадая в человеческий организм, вирус герпеса остается там на всю жизнь. Для решения проблемы специалистами был предложен новый метод, который основан на физических свойствах вируса, а не биологических. Обнаружилось, что вирус герпеса плотно упакован генетическим материалом, поскольку имеет высокое внутреннее давление.

По словам ученых, молекулы нового препарата проникают в белковые оболочки вируса и не дают генам покинуть его с целью заражения клетки. Такой метод не приводит к возникновению резистентности и действует независимо от мутаций вируса.