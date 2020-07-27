Иран предупредил о мерах по предотвращению перехвата самолетов американцами

27.07.2020, 10:30, Новости дня

Тегеран примет меры, которые заставят США сожалеть о перехвате иранского пассажирского самолета на прошлой неделе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, действия американских самолетов в воздушном пространстве Сирии и Ливана по отношению к лайнеру авиакомпании Mahan Air были опасными, он назвал их «террористическими» и нарушающими международные нормы.

«Министерство иностранных дел при поддержке генштаба вооруженных сил, судебной власти и Организации гражданской авиации примет необходимые меры, которые заставят американцев сожалеть о содеянном», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars слова Мусави.

Ранее экипаж иранского авиалайнера компании Mahan Air по пути из Тегерана в Бейрут сообщил о перехвате американскими истребителями в небе над Сирией. Лайнер успешно приземлился в столице Ливана. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

В пятницу Тегеран предупредил США об ответственности за любое ЧП с иранским авиалайнером.

Напомним, 24 июля Иран подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с действиями ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета.



