 

Иран предупредил о мерах по предотвращению перехвата самолетов американцами

27.07.2020, 10:30, Новости дня

Тегеран примет меры, которые заставят США сожалеть о перехвате иранского пассажирского самолета на прошлой неделе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, действия американских самолетов в воздушном пространстве Сирии и Ливана по отношению к лайнеру авиакомпании Mahan Air были опасными, он назвал их «террористическими» и нарушающими международные нормы.

«Министерство иностранных дел при поддержке генштаба вооруженных сил, судебной власти и Организации гражданской авиации примет необходимые меры, которые заставят американцев сожалеть о содеянном», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars слова Мусави.

Ранее экипаж иранского авиалайнера компании Mahan Air по пути из Тегерана в Бейрут сообщил о перехвате американскими истребителями в небе над Сирией. Лайнер успешно приземлился в столице Ливана. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

В пятницу Тегеран предупредил США об ответственности за любое ЧП с иранским авиалайнером.

Напомним, 24 июля Иран подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с действиями ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Названы сроки появления результатов испытаний российской вакцины

10.07 / Адвокаты по делу Ефремова отреагировали на наказание за нарушение этики

18.07 / Вице-спикер Рады Кондратюк о количестве внеочередных заседаний: Иногда нужно исправлять ошибки

29.06 / DM – «вколем им уханьский грипп» — Саша Барон Коэн потроллил сторонников Трампа

07.07 / “Вердер” сохранил прописку в бундеслиге

21.07 / Wizz Air запустит в Италию 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины

25.07 / Переговорами по СНВ-3 США взывают к ответственности Китая

27.06 / Тела погибших в авиакатастрофе 1952 года найдены на Аляске

21.07 / В Луцке обстреляли здание полиции, где Аваков проводит совещание

13.07 / Армения заявила о сбитых беспилотниках ВС Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска