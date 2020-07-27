 

Дегтярев напомнил чиновникам об ответственности за расходование федеральных средств

27.07.2020, 10:30, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев напомнил чиновникам о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, финансирование которых выделяются из федерального бюджета.

«Вводим, коллеги, персональную ответственность. Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет – расстаемся», –сказал Дегтярев на аппаратном совещании в правительстве края, передает «Интерфакс».

При этом он поручил предоставить ему список объектов, которые строятся или планируются к строительству. По словам врио главы региона, такие стройки необходимо обсуждать, в том числе, с населением.

«Весь перечень, куда мы будем и хотим тратить деньги, прошу мне предоставить в ближайшие дни, для того, чтобы выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений. … Люди должны понимать, где и что мы строим», – сообщил политик.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.





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