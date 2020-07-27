Подозреваемого в расчленении жены топором задержали в Петербурге

27.07.2020, 10:30, Новости дня

Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, тело которой он расчленил топором, задержан в Петербурге, информирует пресс-служба регионального ГСУСК.

«Подозреваемый в ночь на 27 июля, находясь в одной из квартир дома совместно со своей супругой, в ходе бытовой ссоры … нанес не менее трех ударов топором по голове последней. После чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным пресс-службы, преступление произошло в доме на проспекте Художников. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 105 УК РФ «убийство».

Как сообщил источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.

Напомним, в ноябре прошлого года в Петербурге историка Олега Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека. Было установлено, что его жертвой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.