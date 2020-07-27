Непорочная беременность: Индонезийка уверяет, что это реально

27.07.2020, 10:31, Разное

Люди как правило вынашивают свое потомство в течении 9 месяцев, но одна индонезийская женщина твердо уверена в том, что ее беременность длилась всего… 1 час.

При этом ребенок был зачат непорочным путем, так как она и ее муж больше года не занимались сексом, а других партнеров у нее не было, как заявляется.

Эта новость на днях наделала шуму по всей Индонезии, люди спорят в чем тут суть. Может быть эта женщина просто слишком невежественна, чтобы разбираться в таких вещах, или тут и правда произошло что-то странное.

Женщину зовут Хени Нураени, ей 30 лет и она живет в деревне Мандаласари в индонезийском регионе Тасикмалая. Она является матерью двух детей и эти беременности были самыми обычными.

Однако третий ребенок, по словам Хени, возник в ее животе буквально за час. Это произошло в субботу 18 июля, когда она внезапно почувствовала, что ее живот резко увеличивается в размерах, внутри что-то шевелится, а потом она ощутила болезненные спазмы.

Хени уверяет, что этот ребенок не мог развиваться в ее животе обычные 9 месяцев, так как у нее все это время шла менструация, живот не увеличивался, не было утренней тошноты и прочих других признаков беременности.

Более того, Хени и ее муж полностью прекратили заниматься сексом 19 месяцев назад, так как врач сказал им, что лишь это будет 100% гарантией, что у них больше не появятся дети. После двух детей Хени и ее муж уже больше не хотели пополнения семейства.

"Я была дома и ощутила что-то необычное с моим телом. Потом что-то начало двигаться в правой стороне живота, потом начались спазмы. Я попросила соседа отвезти меня в дом моего отца, а оттуда мы вызвали акушерку, после чего я родила ребенка", – рассказывает Хени.

Младенец появился на свет с нормальным весом и ростом и состояние его здоровья тоже вполне нормальное.

За несколько месяцев до этих родов Хени немного набрала вес, но она не связывает это с беременностью. Врачи пытаются дать логическую оценку произошедшего, указывая, что месячные во время беременности могут идти из-за гормонального сбоя. Однако насчет других признаков отсутствия беременности Хени они пока ничего не говорят.

Многие пишут, что женщина на самом деле соврала, чтобы скрыть измену от мужа. Однако если бы у нее и правда была нормальная беременность с тошнотой, растущим животом и тд, об этом давно бы знали ее близкие родственники. Такое легко не скроешь.